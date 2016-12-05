Правила пользования «Книжным трекером» (Обновлены 05.12.2016) Главная » Вопросы по трекеру » Важная информация » Правила пользования трекером | Автор Сообщение admin Правила пользования «Книжным трекером» Настоящие правила обязательны к ознакомлению и соблюдению всеми участниками форума, от посетителей до администраторов. 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.



«Книжный трекер» (далее - "Трекер") является частным бесплатным интернет-сервисом, доступным для личного использования и существующим на средства частных инвесторов и добровольные пожертвования пользователей. Организациям (некоммерческим или коммерческим компаниям) разрешено использовать трекер только в том случае, если этой организацией доведена до сведения администрации и владельцев трекера цель использования ею трекера и размещенных на нем материалов. Разрешение на использование для организаций/компаний не требуется в случаях очевидно благих намерений, в частности, при публикации материалов, содержащих культурные и просветительские материалы, а так же любых других материалов, имеющих своей целью донесение до конечного пользователя общепринятые нормы морали, а так же информацию и призывы, отвечающие требованиям общечеловеческой системы ценностей и гуманизма.



Трекер предоставляет услуги в частном порядке. Это означает, что доступность трекера не гарантируется для пользователей в любое время, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу трекера и в случае сбоев - стараемся максимально быстро восстановить работоспособность трекера. Владельцы трекера и его администрация не несут ответственности за утрату прибыли, а так же потенциальный моральный ущерб, имевший место быть в связи с отказом систем доступа на трекер или к его содержимому.



(далее - "Трекер") является частным бесплатным интернет-сервисом, доступным для личного использования и существующим на средства частных инвесторов и добровольные пожертвования пользователей. Организациям (некоммерческим или коммерческим компаниям) разрешено использовать трекер только в том случае, если этой организацией доведена до сведения администрации и владельцев трекера цель использования ею трекера и размещенных на нем материалов. Разрешение на использование для организаций/компаний не требуется в случаях очевидно благих намерений, в частности, при публикации материалов, содержащих культурные и просветительские материалы, а так же любых других материалов, имеющих своей целью донесение до конечного пользователя общепринятые нормы морали, а так же информацию и призывы, отвечающие требованиям общечеловеческой системы ценностей и гуманизма.предоставляет услуги в частном порядке. Это означает, что доступность трекера не гарантируется для пользователей в любое время, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу трекера и в случае сбоев - стараемся максимально быстро восстановить работоспособность трекера. Владельцы трекера и его администрация не несут ответственности за утрату прибыли, а так же потенциальный моральный ущерб, имевший место быть в связи с отказом систем доступа на трекер или к его содержимому. 2. РЕГИСТРАЦИЯ.



Регистрация является неотъемлемой частью присутствия на трекере. Она бесплатна и максимально упрощена. Прохождение регистрации автоматически обозначает ваше согласие с соблюдением Пользовательского соглашения и настоящих правил.



При регистрации имя должно состоять не менее чем из трех символов (буквенных [26 осн. символов латиницы и 33 осн. символа кириллицы] или цифровых), желательно осмысленное сочетание буквенных и цифровых символов (ведь за каждым ником стоит человек, а не робот и не неразумное существо). Имя не может состоять из знаков препинания и/или служебных символов. Регистрация является неотъемлемой частью присутствия на трекере. Она бесплатна и максимально упрощена. Прохождение регистрации автоматически обозначает ваше согласие с соблюдением Пользовательского соглашения и настоящих правил.При регистрации имя должно состоять не менее чем из трех символов (буквенных [26 осн. символов латиницы и 33 осн. символа кириллицы] или цифровых), желательно осмысленное сочетание буквенных и цифровых символов (ведь за каждым ником стоит человек, а не робот и не неразумное существо). Имя не может состоять из знаков препинания и/или служебных символов. Если вы, по какой-либо причине, выбрали себе неудачный ник и хотите его сменить, то один раз можете обратиться по этому поводу к администратору, который примет по этому поводу решение. Повторно такие просьбы рассматриваться не будут.



Если выбранное Вами имя:



— включает недопустимые символы; — повторяет уже существующее; — повторяет уже существующее; — носит провокационный характер или нарушает нормы приличия и морали; — носит провокационный характер или нарушает нормы приличия и морали; — несет в себе рекламу сайтов, товаров, услуг или торговые марки; — несет в себе рекламу сайтов, товаров, услуг или торговые марки; — содержит ненормативную лексику; — содержит ненормативную лексику; — сходно до степени смешения с именами администрации или модераторского корпуса — сходно до степени смешения с именами администрации или модераторского корпуса



то ваша учётная запись может быть деактивирована без предупреждения . Решение о приемлемости использования вами выбранного имени принимается администратором самостоятельно.



Пользователь в свою очередь обязуется не передавать другим лицами свои персональные данные, полученные при регистрации (логин и пароль, пасскей) для входа/идентификации на трекер и несет полную ответственность за утерю, пропажу, исчезновение или передачу иными способами персональных данных, а также за последствия, связанные с данным деянием.



Для выражения собственной индивидуальности Вы можете поместить в Ваш профиль аватару (юзерпик, картинка, фотография), а так же подпись (текстовую либо графическую).



Аватара :



Максимальный размер : 100х100 точек



Вес : до 30 Кб.



Подпись :



- Максимальный размер : 80х750 точек (не больше четырех юзербаров или восьми строк текста (размер шрифта 10)



- Общий вес изображений , содержащихся в подписи, не должен превышать 150 Kb.



Прочие требования к оформлению подписи и аватары (содержание, анимация и пр.), а так же соответствие конкретного исполнения настоящим правилам определяются администратором.



Если вы, по какой-либо причине, выбрали себе неудачный ник и хотите его сменить, то один раз можете обратиться по этому поводу к администратору, который примет по этому поводу решение. Повторно такие просьбы рассматриваться не будут.то ваша учётная запись может быть. Решение о приемлемости использования вами выбранного имени принимается администратором самостоятельно.Пользователь в свою очередь обязуется не передавать другим лицами свои персональные данные, полученные при регистрации (логин и пароль, пасскей) для входа/идентификации на трекер и несет полную ответственность за утерю, пропажу, исчезновение или передачу иными способами персональных данных, а также за последствия, связанные с данным деянием.Для выражения собственной индивидуальности Вы можете поместить в Ваш профиль аватару (юзерпик, картинка, фотография), а так же подпись (текстовую либо графическую).: 100х100 точек: до 30 Кб.: 80х750 точек (не больше четырех юзербаров или восьми строк текста (размер шрифта 10), содержащихся в подписи, не должен превышать 150 Kb.Прочие требования к оформлению подписи и аватары (содержание, анимация и пр.), а так же соответствие конкретного исполнения настоящим правилам определяются администратором. 3. СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ.



Три постулата, которые каждый пользователь трекера должен понять, осмыслить и принять: — первое и самое главное - свобода не равно хаос, свобода не равно хаос, — второе и самое важное - Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, — третье и самое нужное - администратор (модератор) всегда прав.



Можно написать сотни пунктов, конкретизирующих запреты и ограничения, можно написать тысячи пунктов предписаний, что нужно делать так, только так, и никак иначе, но это не создаст атмосферу комфорта уникального социума нашего трекера, состоящего из пользователей разного возраста, пола, национальности, ментальности и вкладывающих свое сиюминутное эмоциональное состояние в свои сообщения. администратор (модератор) всегда прав.Можно написать сотни пунктов, конкретизирующих запреты и ограничения, можно написать тысячи пунктов предписаний, что нужно делать так, только так, и никак иначе, но это не создаст атмосферу комфорта уникального социума нашего трекера, состоящего из пользователей разного возраста, пола, национальности, ментальности и вкладывающих свое сиюминутное эмоциональное состояние в свои сообщения. На книжном трекере нет и не будет случайных людей, ни среди посетителей, ни среди администрации, здесь будут только те, кто разделяет вышеозначенные три постулата и следует им.



В отличие от подавляющего большинства торрент-трекеров, администрация Книжного трекера отменила жесткие требования к описанию раздач и не собирается оказывать давления на релизера за несоответствие его раздачи нашим требованиям к оформлению релизов.



У нас релизер может оформить раздачу так, как считает нужным сам .



Кроме того, на трекере отключена система учета рейтинга и, соответственно, ограничения, связанные с этим. Но все же некоторые требования вы соблюдать обязаны, а именно:



Нанет и не будет случайных людей, ни среди посетителей, ни среди администрации, здесь будут только те, кто разделяет вышеозначенные три постулата и следует им.В отличие от подавляющего большинства торрент-трекеров, администрация Книжного трекераи не собирается оказывать давления на релизера за несоответствие его раздачи нашим требованиям к оформлению релизов.Кроме того,и, соответственно, ограничения, связанные с этим. Но все же некоторые требования вы соблюдать обязаны, а именно: 4. ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ РАЗДАЧ.



Система комментариев торрентов создана для того чтобы: - Высказать свое уважение и благодарность раздающему, - Высказать свое уважение и благодарность раздающему, - Задать интересующий вас конкретный вопрос относительно раздачи, - Задать интересующий вас конкретный вопрос относительно раздачи, - Сообщить интересную информацию, относящуюся к раздаче. - Сообщить интересную информацию, относящуюся к раздаче.



Несмотря на то, что, администраторы и модераторы осуществляющие обслуживание «Книжного трекера», следят за выполнением требований к комментированию раздач и удаляют все оскорбительные и некорректные сообщения, все сообщения просмотреть невозможно. Сообщения отражают лишь точку зрения автора, но не администрации трекера. Следовательно, только автор несет ответственность за содержание сообщения.



Несмотря на то, что, администраторы и модераторы осуществляющие обслуживание «Книжного трекера», следят за выполнением требований к комментированию раздач и удаляют все оскорбительные и некорректные сообщения, все сообщения просмотреть невозможно. Сообщения отражают лишь точку зрения автора, но не администрации трекера. Следовательно, только автор несет ответственность за содержание сообщения.



4.1. Запрещено использовать в общении на трекере нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование, в том числе на иностранных языках.



4.2. Запрещено обсуждать, критиковать и оспаривать действия администрации и модераторов трекера. Только в установленном порядке: обидел (или не согласны с действиями модератора, пишите администратору в Л.С.).



4.3. Запрещается оскорблять участников трекера в любой форме. Запрещено проявление любой грубости, личных оскорблений и нецензурных высказываний в отношении других участников, нанесения вреда их репутации, унижающих их честь и достоинство, в том числе публичное выяснение личных отношений, как в личных сообщениях на трекере, так и в комментариях к раздачам. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.



4.4. Запрещены угрозы любого характера (виртуальные, реальные и другие угрозы в адрес участников трекера).



4.5. Запрещена публикация любых личных данных другого пользователя, модератора или администратора, не отраженных на трекере (Имя и Фамилия, адреса, город проживания, аккаунты в соц. сетях, личные сайты и т.п.). Только по его предварительному разрешению или, если по каким-либо причинам, вы выступаете, как представитель интересов этого человека.



4.6. Запрещены флейм (сообщения не по существу, призванные развязать спор, а также переход на личности обсуждающих), флуд (сообщения, не соответствующие теме, не несущие смысловой нагрузки или состоящие из одних только смайлов), оффтоп (сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме), а также побуждения к флуду, флейму, оффтопу и сообщения типа: "Помогите", "Проблема", "А о чем это вы, а?" или "Так я не понял - откуда качать?" и им подобные, не относящиеся к данной раздаче. В одном комментарии может быть не более 3 смайлов. Запрещено использовать в общении на трекере нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование, в том числе на иностранных языках.Запрещено обсуждать, критиковать и оспаривать действия администрации и модераторов трекера. Только в установленном порядке: обидел (или не согласны с действиями модератора, пишите администратору в Л.С.).Запрещается оскорблять участников трекера в любой форме. Запрещено проявление любой грубости, личных оскорблений и нецензурных высказываний в отношении других участников, нанесения вреда их репутации, унижающих их честь и достоинство, в том числе публичное выяснение личных отношений, как в личных сообщениях на трекере, так и в комментариях к раздачам. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.Запрещены угрозы любого характера (виртуальные, реальные и другие угрозы в адрес участников трекера).Запрещена публикация любых личных данных другого пользователя, модератора или администратора, не отраженных на трекере (Имя и Фамилия, адреса, город проживания, аккаунты в соц. сетях, личные сайты и т.п.). Только по его предварительному разрешению или, если по каким-либо причинам, вы выступаете, как представитель интересов этого человека.Запрещены флейм (сообщения не по существу, призванные развязать спор, а также переход на личности обсуждающих), флуд (сообщения, не соответствующие теме, не несущие смысловой нагрузки или состоящие из одних только смайлов), оффтоп (сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме), а также побуждения к флуду, флейму, оффтопу и сообщения типа: "Помогите", "Проблема", "А о чем это вы, а?" или "Так я не понял - откуда качать?" и им подобные, не относящиеся к данной раздаче. В одном комментарии может быть не более 3 смайлов. Прежде, чем писать призывы о помощи, прочтите внимательно файлы помощи, специально для вас созданные - viewforum.php?f=2.



4.7. Запрещено в комментариях размещение сообщений коммерческого характера, прямой или косвенной рекламы, спам-рассылок и ссылок на сайты, непосредственно не связанных с раздачей или не несущих информативно-познавательной направленности.



Хочу отметить сразу, что в отличие от администрации многих сетевых ресурсов, мы не имеем маний и фобий на эту тему. Разрешены любые ссылки на посторонние ресурсы, если они информативны и(или) полезны. Вы можете вставлять ссылки в оформление раздачи или в топики под ней на сайт, откуда эту раздачу взяли или на автора релиза. На интересную библиотеку или трекер, где можно скачать книги подобной тематики и т.п.



Категорически запрещаются только коммерческие ссылки, которые не несут никакой полезной информативной нагрузки для читателей нашего трекера, а размещаются только для рекламы своего ресурса или своего бизнеса. А также ссылки, ведущие на ресурсы с вредоносным кодом.



За размещение подобных ссылок - БАН без предупреждения.



Поскольку у нас никто из членов команды не зарабатывает на трекере ни копейки, мы против того, чтобы и кто-то посторонний зарабатывал на нашем с вами труде. Ну и вирус заполучить, пройдя по ссылке, вряд ли есть желающие.



4.8. Запрещено в комментариях проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь, агитировать политические партии, пропагандировать терроризм, экстремизм, наркотики, религии и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами морали и приличия.



4.9. Запрещено оставлять комментарии, явно или скрыто нарушающие УК РФ, а также сообщения, призывающие к совершению противоправных действий.



4.10. Запрещено в комментариях к раздачам разглашение любых личных данных пользователей, конфиденциальных данных, настоящих Ф.И.О., публикация фотографий, распространение сведений о частной жизни участника обсуждения, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.



4.11. Запрещено выкладывание в комментариях изображений, содержащих порнографию, сцены жестокости или любые другие изображения, унижающие или оскорбляющие других пользователей.



4.12. Запрещено создавать сообщения на любом языке, кроме русского (кроме случаев, оговоренных в правилах оформления раздач). Для не имеющих возможности писать кириллицей в форум встроена виртуальная русская клавиатура и транслит, кроме того в интернете существует целый ряд подобных сервисов таких, как - Прежде, чем писать призывы о помощи, прочтите внимательно файлы помощи, специально для вас созданные - viewforum.php?f=2.Запрещено в комментариях размещение сообщений коммерческого характера, прямой или косвенной рекламы, спам-рассылок и ссылок на сайты, непосредственно не связанных с раздачей или не несущих информативно-познавательной направленности.Хочу отметить сразу, что в отличие от администрации многих сетевых ресурсов, мы не имеем маний и фобий на эту тему. Разрешены любые ссылки на посторонние ресурсы, если они информативны и(или) полезны. Вы можете вставлять ссылки в оформление раздачи или в топики под ней на сайт, откуда эту раздачу взяли или на автора релиза. На интересную библиотеку или трекер, где можно скачать книги подобной тематики и т.п.Категорически запрещаются только коммерческие ссылки, которые не несут никакой полезной информативной нагрузки для читателей нашего трекера, а размещаются только для рекламы своего ресурса или своего бизнеса. А также ссылки, ведущие на ресурсы с вредоносным кодом.Поскольку у нас никто из членов команды не зарабатывает на трекере ни копейки, мы против того, чтобы и кто-то посторонний зарабатывал на нашем с вами труде. Ну и вирус заполучить, пройдя по ссылке, вряд ли есть желающие.Запрещено в комментариях проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь, агитировать политические партии, пропагандировать терроризм, экстремизм, наркотики, религии и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами морали и приличия.Запрещено оставлять комментарии, явно или скрыто нарушающие УК РФ, а также сообщения, призывающие к совершению противоправных действий.Запрещено в комментариях к раздачам разглашение любых личных данных пользователей, конфиденциальных данных, настоящих Ф.И.О., публикация фотографий, распространение сведений о частной жизни участника обсуждения, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.Запрещено выкладывание в комментариях изображений, содержащих порнографию, сцены жестокости или любые другие изображения, унижающие или оскорбляющие других пользователей.Запрещено создавать сообщения на любом языке, кроме русского (кроме случаев, оговоренных в правилах оформления раздач). Для не имеющих возможности писать кириллицей в форум встроена виртуальная русская клавиатура и транслит, кроме того в интернете существует целый ряд подобных сервисов таких, как - http://www.translit.ru/. Модераторы и администрация оставляют за собой право редактировать или удалять сообщения на иностранном языке, без добавленного автором строк перевода на русский язык.



4.13. Запрещено использование в сообщениях следующих способов выделения: красного цвета, более 75% заглавных букв и шрифта большого размера – это привилегия модераторов и администраторов.



4.14. Запрещен оверквотинг (цитирование сообщений других участников в количествах, превышающих разумные (более 10 строк оригинального сообщения)).



4.15. Запрещается публикация сообщений, содержащих заведомо ложнyю информацию.



4.16. Запрещено использовать трекер, для распространенения заведомо вредоносных, нелегальных и рекламных материалов (включая спам).



4.17. Запрещено использование видоизмененных, но легко узнаваемых ников администрации и модераторов трекера, при регистрации аккаунта на трекере. А также нецензурных или грубых и провокационных слов в регистрируемом нике пользователя.



Нарушение данных правил несет за собой наказание, вплоть до удаления аккаунта и блокировки IP.



Модераторы и администрация оставляют за собой право редактировать или удалять сообщения на иностранном языке, без добавленного автором строк перевода на русский язык.Запрещено использование в сообщениях следующих способов выделения: красного цвета, более 75% заглавных букв и шрифта большого размера – это привилегия модераторов и администраторов.Запрещен оверквотинг (цитирование сообщений других участников в количествах, превышающих разумные (более 10 строк оригинального сообщения)).Запрещается публикация сообщений, содержащих заведомо ложнyю информацию.Запрещено использовать трекер, для распространенения заведомо вредоносных, нелегальных и рекламных материалов (включая спам).Запрещено использование видоизмененных, но легко узнаваемых ников администрации и модераторов трекера, при регистрации аккаунта на трекере. А также нецензурных или грубых и провокационных слов в регистрируемом нике пользователя.Нарушение данных правил несет за собой наказание, вплоть до удаления аккаунта и блокировки IP.



Категорически запрещено размещать на трекере книги и материалы порнографического и экстремистского содержания, включая рекламу и ссылки на данный контент. Просмотреть Федеральный список экстремистских материалов можно здесь . Если есть сомнения по размещению раздачи, лучше предварительно посоветуйтесь с модератором раздела, в котором собираетесь сделать сомнительную раздачу.







Мы оставляем за собой право заблокировать доступ к трекеру лицам, нарушающим эти нормы, а так же использующим трекер неправомерно (в частности, коммерческим организациям, не получившим сначала разрешение владельцев или администрации).



Также администрация трекера оставляет за собой право публиковать любую информацию относительно нарушений. Хеш-суммы, IP-адреса и вся остальная информация, которая отдается трекеру, может быть опубликована по решению администрации трекера.



Данные правила использования могут измениться в любое время. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними до начала пользования трекером.



Мы оставляем за собой право заблокировать доступ к трекеру лицам, нарушающим эти нормы, а так же использующим трекер неправомерно (в частности, коммерческим организациям, не получившим сначала разрешение владельцев или администрации).Также администрация трекера оставляет за собой право публиковать любую информацию относительно нарушений. Хеш-суммы, IP-адреса и вся остальная информация, которая отдается трекеру, может быть опубликована по решению администрации трекера. 5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ:



Материалы, запрещенные к размещению на трекере Как тут качать? Как создать и оформить раздачу Рекомендации и ограничения по оформлению релизов «Книжного трекера» Руководство по BBCode Список хостингов, предназначенных для заливки картинок Где найти обложку для своей раздачи? Создание торрента при помощи uTorrent Вспомогательный софт для создания релизов и раздач Вспомогательный софт для создания и чтения электронных книг Как сделать список книг (листинг файлов) Список хостингов, предназначенных для заливки картинок Как правильно залить скриншот на хост картинок Описание аудио кодеков



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